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Терапевт Романенко предупредила, что валериана может вызывать аллергию и изжогу

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что валериана может вызвать аллергию, сонливость, изжогу, а также понизить давление и повысить тревожность.
Терапевт Романенко предупредила, что валериана может вызывать аллергию и изжогу
  • Gettyimages.ru

«Как любой седативный препарат, он также может приводить к снижению артериального давления. Поэтому, если вы склонны к гипотонии, у вас низкое давление, естественно, валериана может ещё больше его снизить», — объяснила Романенко в беседе с «Москвой 24».

Также, по её словам, любое обострение желудочно-кишечного заболевания (колита или гастрита) может быть относительным противопоказанием для применения валерианы.

Передозировка препаратом может вызвать и выраженную сонливость, слабость, брадикардию (редкий пульс. — RT), заключила врач.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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