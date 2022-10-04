Терапевт Романенко предупредила, что валериана может вызывать аллергию и изжогу

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что валериана может вызвать аллергию, сонливость, изжогу, а также понизить давление и повысить тревожность.

«Как любой седативный препарат, он также может приводить к снижению артериального давления. Поэтому, если вы склонны к гипотонии, у вас низкое давление, естественно, валериана может ещё больше его снизить», — объяснила Романенко в беседе с «Москвой 24».

Также, по её словам, любое обострение желудочно-кишечного заболевания (колита или гастрита) может быть относительным противопоказанием для применения валерианы.

Передозировка препаратом может вызвать и выраженную сонливость, слабость, брадикардию (редкий пульс. — RT), заключила врач.

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