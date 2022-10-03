Гастроэнтеролог Качмазова предупредила о риске развития аллергии на тыкву

Гастроэнтеролог Илона Качмазова рассказала, что из-за риска аллергических реакций некоторым стоить отказаться от употребления тыквы, несмотря на её полезные свойства.

Чаще всего аллергическая реакция у взрослых возникает при употреблении тыквы в свежем виде, а у детей — при приёме термически обработанного продукта, уточнила специалист в беседе с Life.ru.

«Аллергическая реакция может возникнуть как сразу после приёма тыквы, так и после длительного поступления аллергена с едой. Часто наблюдается перекрёстная реактивность между аллергенами тыквы, тыквенных семечек, кабачка, огурца и прочих овощей», — отметила гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.