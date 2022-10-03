Врач Эбзеева напомнила, что для здоровья сердца нужно уметь справляться со стрессом

Врач-терапевт, психотерапевт, доцент, кандидат медицинских наук Елизавета Эбзеева, заведующая учебной частью кафедры терапии и полиморбидной патологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, рассказала, как стресс влияет на сердечно-сосудистую систему.

Важно помнить о методах формирования здорового образа жизни, это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила специалист в интервью сайту «Аргументы и Факты».

В ряду таких факторов крепкий, достаточный сон, сбалансированное питание, разные виды физической активности, включая массаж, плавание, бег, ходьбу. Также важна связь с близкими людьми и использование расслабляющих техник, дыхательных практик.

При частом и длительном выбросе адреналина и кортизола, что как раз и происходит при хроническом стрессе, организм теряет калий и магний, отметила врач.

«Дефицит этих микроэлементов может привести к раздражительности, бессоннице, снижению работоспособности, а также к развитию серьёзных сердечно-сосудистых патологий: повышению артериального давления, аритмии, риску развития инфаркта миокарда и инсульта», — отметила Эбзеева.

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