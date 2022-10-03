Врач Бяхов напомнил о важности регулярных медосмотров для ранней диагностики онкологии

Заместитель директора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», онколог, д. м. н., профессор Михаил Бяхов рассказал, что людям с 50-летнего возраста нужно регулярно проходить обследования, чтобы не пропустить онкологию.

«Когда признаки появляются, значит уже есть рак. Поэтому в рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди... Если в семье все здоровы, то анализы нужно сдавать с 50 лет. Если кто-то из близких родственников заболел, то отнимается 10 лет и начинается обследование. Например, отец заболел в 60 лет, то в 50 другим членам семьи нужно проходить обследование», — сказал Бяхов в разговоре с URA.RU.

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