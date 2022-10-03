Терапевт Игнатикова посоветовала пожилым отказаться от употребления полуфабрикатов

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что соблюдение принципов здорового питания важно для пожилых людей.

В частности, пожилым следует исключить из рациона переработанное красное мясо, отметила она в разговоре с радио Sputnik.

«Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры. Желательно уменьшить количество животных жиров, не полностью исключать, всё-таки в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло, но это должно быть умеренное, ограниченное количество. Лучше переходить на птицу, белое мясо, растительный белок», — посоветовала Игнатикова.

Также необходимо сократить количество потребления сахара, заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, что коровье и козье молоко полезнее растительного, поскольку обладают достаточным количеством белка и кальция.