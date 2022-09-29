В Госдуме предлагают открыть МВД доступ к данным о пациентах с расстройствами психики

Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов должны иметь возможность отслеживать людей с психическими заболеваниями. Такое предложение возникло по следам трагедии в школе Ижевска, в результате которой погибли 17 человек.

Законодатели собираются снять противоречия в законах об охране здоровья граждан и о полиции. Идея состоит в том, чтобы предоставить органам МВД доступ к сведениям о людях с психическими отклонениями, объяснила она в беседе с «Парламентской газетой».

«Сотрудники МВД могут отслеживать подростков с определённым диагнозом. Но по закону об охране здоровья граждан такие сведения в отношении взрослых людей разглашению не подлежат, так как относятся к врачебной тайне. При этом анализ показывает, что практически все, кто совершал нападения на школы, состояли на психиатрическом учёте», — подчеркнула Гумерова.

Она, в частности, отметила, что в России нужна единая федеральная программа антитеррористического оснащения школ.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчинённым дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе.