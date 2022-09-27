Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, допустивших стрельбу в Ижевске
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Глава ведомства дал подчиненным необходимые указания, отметив, что действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, должна быть дана принципиальная правовая оценка», — цитирует ведомство РИА Новости.
Бастрыкин отметил важность в оказании помощи всем пострадавшим и членам их семей, а также родственникам погибших.
Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.