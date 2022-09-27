Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, допустивших стрельбу в Ижевске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчинённым дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, где погибли 17 человек.

«Глава ведомства дал подчиненным необходимые указания, отметив, что действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, должна быть дана принципиальная правовая оценка», — цитирует ведомство РИА Новости.

Бастрыкин отметил важность в оказании помощи всем пострадавшим и членам их семей, а также родственникам погибших.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.