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Психолог Толоконина рассказала, что музыка и чтение помогут справиться со стрессом

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Психолог Александра Толоконина назвала способы сохранить самообладание в сложных ситуациях.
Психолог Толоконина рассказала, что музыка и чтение помогут справиться со стрессом
  • Gettyimages.ru

Так, в беседе с «Известиями» она посоветовала ограничить число внешних источников информации и найти то, что успокаивает вас, помогает вернуться в стабильное эмоциональное состояние.

В частности, вариантами такого досуга могут быть чтение или рисование, прослушивание музыкальных композиций, уточнила Толоконина.

Ранее клинический психолог Валерия Рыжик в разговоре с URA.RU рассказала, как действовать в случае панической атаки.

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