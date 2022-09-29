Психолог Толоконина рассказала, что музыка и чтение помогут справиться со стрессом

Психолог Александра Толоконина назвала способы сохранить самообладание в сложных ситуациях.

Так, в беседе с «Известиями» она посоветовала ограничить число внешних источников информации и найти то, что успокаивает вас, помогает вернуться в стабильное эмоциональное состояние.

В частности, вариантами такого досуга могут быть чтение или рисование, прослушивание музыкальных композиций, уточнила Толоконина.

Ранее клинический психолог Валерия Рыжик в разговоре с URA.RU рассказала, как действовать в случае панической атаки.