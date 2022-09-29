Терапевт Ярцева посоветовала ездить на море ежегодно для укрепления здоровья

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала для укрепления организма ездить на море каждый год.

«В первую очередь это солнце, витамин D. Во-вторых, морской песок, полезные соли, дыхание морским воздухом, который содержит йод. Морепродукты содержат много йода, и это полезно для организма. В-третьих, если сосны на берегу, то это вообще прекрасно. Нагретая сосна очень полезна. В-четвертых, это общее расслабление», — объяснила Ярцева в интервью URA.RU.

Она также посоветовала добавить к отдыху физическую нагрузку.

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