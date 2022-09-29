Диетолог Белоусова посоветовала хранить кабачки до середины зимы
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«Кабачок можно, но всё-таки нежелательно хранить до весны, потому что там присутствует фермент аскорбатоксидаза, который разрушает аскорбиновую кислоту, то есть витамин С, в этом овоще. Чем дольше овощ лежит, тем меньше в нём становится аскорбиновой кислоты, которой изначально там достаточно много. Поэтому урожай доедаем где-то до середины зимы», — посоветовала она в интервью Радио Sputnik.
Лучше всего кабачки хранятся при низкой плюсовой температуре, отметила диетолог.
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