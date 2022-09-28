Профессор Вёрткин посоветовал чаще мыть руки и полоскать горло в сезон простуд

Директор терапевтической клиники, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А.И. Евдокимова, профессор, руководитель образовательной организации для врачей РОО «Амбулаторный врач», заслуженный деятель науки России Аркадий Вёрткин рассказал, как защитить себя в период эпидемического сезона.

В разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты» профессор отметил, что самым элементарным способом снизить риск заболевания гриппом и другими ОРВИ становится обычное мытьё рук.

Также в этот период возрастает важность вакцинации. По словам специалиста, эффективность вакцины составляет 70—90%.

Для профилактики Вёрткин порекомендовал соблюдать питьевой режим, а также практиковать полоскание горла и промывание носа.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.