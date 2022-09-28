Профессор Вёрткин посоветовал чаще мыть руки и полоскать горло в сезон простуд
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В разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты» профессор отметил, что самым элементарным способом снизить риск заболевания гриппом и другими ОРВИ становится обычное мытьё рук.
Также в этот период возрастает важность вакцинации. По словам специалиста, эффективность вакцины составляет 70—90%.
Для профилактики Вёрткин порекомендовал соблюдать питьевой режим, а также практиковать полоскание горла и промывание носа.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.