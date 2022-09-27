В Госдуме заявили, что в рамках мобилизации могут быть призваны 3 тысячи медработников

В рамках частичной мобилизации на службу могут быть призваны до 3 тыс. медработников, заявил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

В комментарии Интерфаксу он отметил, что такие цифры обсуждались в процессе дискуссий в профильных комитетах Госдумы.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что женщины при частичной мобилизации могут замещать должности, например, медиков. При этом он назвал минимальной потребность в таких специалистах.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

24 сентября глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта.