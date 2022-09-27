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Диетолог Калинчев назвал яйца и кисломолочную продукцию полноценной заменой мясу

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, как отказаться от мяса в рационе.
Диетолог Калинчев назвал яйца и кисломолочную продукцию полноценной заменой мясу
  • Gettyimages.ru
  • © MmeEmil

Это можно сделать, если заменить мясо на другие продукты животного происхождения — яйца и кисломолочную продукцию, заявил врач в беседе с URA.RU.

«Мясо является источником аминокислот. Всё остальное в других местах есть. История про анемию, дефицит железа, это не про то, ест человек мясо или нет. Это про то, как оно усваивается. Можно очень много есть красного мяса, но иметь анемию, или вообще не есть и иметь хороший гемоглобин», — объяснил Калинчев.

Эндокринолог подчеркнул, что опаснее, когда человек полностью отказывается от продуктов животного происхождения.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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