Стоматолог Конников рассказал, что чеснок и клубника разрушают зубную эмаль

Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказал, что продукты, повышающие в ЖКТ кислотность, являются причиной разрушения эмали зубов.

«Всё, что имеет повышенную кислотность, отражается на всём ЖКТ и на эмали зубов. Если у неё есть некоторые повреждения, то это естественным образом скажется на том, что поверхность станет более шероховатой, размягчённой, налёт легче будет накладываться и это сложнее потом будет убрать», — объяснил Конников в беседе с URA.RU.

В ряду таких продуктов специалист назвал лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубнику, ежевику, болгарский перец, цитрусовые.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.