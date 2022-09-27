военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стоматолог Конников рассказал, что чеснок и клубника разрушают зубную эмаль

Короткая ссылка
Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказал, что продукты, повышающие в ЖКТ кислотность, являются причиной разрушения эмали зубов.
Стоматолог Конников рассказал, что чеснок и клубника разрушают зубную эмаль
  • Gettyimages.ru

«Всё, что имеет повышенную кислотность, отражается на всём ЖКТ и на эмали зубов. Если у неё есть некоторые повреждения, то это естественным образом скажется на том, что поверхность станет более шероховатой, размягчённой, налёт легче будет накладываться и это сложнее потом будет убрать», — объяснил Конников в беседе с URA.RU.

В ряду таких продуктов специалист назвал лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубнику, ежевику, болгарский перец, цитрусовые.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить