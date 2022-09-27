Заслуженный врач России Круглый предложил восстановить военные кафедры в медицинских вузах

Член социального комитета Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о необходимости восстановления военных кафедр в медицинских вузах.

«Сейчас призывают врачей, а у них (такая. — RT) военно-учётная специальность, как механик-водитель, — и никому дела нет, что врач, например, высококвалифицированный реаниматолог», — цитирует его РИА Новости.

Круглый отметил, что «у каждого врача должна быть подготовка на случай непредвиденных обстоятельств».

Ранее Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации среди работников сферы IT и связи.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.