Вице-спикер ГД Чернышов предложил вернуть начальную военную подготовку в школы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.

«Это очень важно в новых реалиях», — цитирует Чернышова РИА Новости.

Вице-спикер добавил, что старшеклассники «должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования».

9 июня Минпросвещения утвердило для школ стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала это сообщение.