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Вице-спикер ГД Чернышов предложил вернуть начальную военную подготовку в школы

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.
Вице-спикер ГД Чернышов предложил вернуть начальную военную подготовку в школы
  • РИА Новости

«Это очень важно в новых реалиях», — цитирует Чернышова РИА Новости.

Вице-спикер добавил, что старшеклассники «должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования».

9 июня Минпросвещения утвердило для школ стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала это сообщение.

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