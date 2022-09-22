Вице-спикер ГД Чернышов предложил вернуть начальную военную подготовку в школы
- РИА Новости
«Это очень важно в новых реалиях», — цитирует Чернышова РИА Новости.
Вице-спикер добавил, что старшеклассники «должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования».
9 июня Минпросвещения утвердило для школ стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала это сообщение.