военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Тихомирова рассказала, что резкий отказ от сахара неопасен для здоровья

Короткая ссылка
Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что резкий отказ от сахара не принесёт никаких негативных последствий для здоровья.
Диетолог Тихомирова рассказала, что резкий отказ от сахара неопасен для здоровья
  • Gettyimages.ru

Если человек резко перестанет есть какие-либо сладости, никаких опасных последствий для здоровья не возникнет, подчеркнула она в разговоре с «Известиями».

По её словам, если человек хочет похудеть, ему необязательно полностью отказываться от сладкого. В магазинах продаются «альтернативные сладости», в составе которых вместо сахара содержится сахарозаменитель, вместо муки — изомальтоолигосахарид (углевод, который не всасывается в пищеварительном тракте. — RT), отметила Тихомирова.

Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить