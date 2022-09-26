Диетолог Тихомирова рассказала, что резкий отказ от сахара неопасен для здоровья

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что резкий отказ от сахара не принесёт никаких негативных последствий для здоровья.

Если человек резко перестанет есть какие-либо сладости, никаких опасных последствий для здоровья не возникнет, подчеркнула она в разговоре с «Известиями».

По её словам, если человек хочет похудеть, ему необязательно полностью отказываться от сладкого. В магазинах продаются «альтернативные сладости», в составе которых вместо сахара содержится сахарозаменитель, вместо муки — изомальтоолигосахарид (углевод, который не всасывается в пищеварительном тракте. — RT), отметила Тихомирова.

Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.