Нутрициолог Панова рассказала, что пищевые привычки у детей надо формировать до семи лет

Нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова рассказала, как сформировать правильные пищевые привычки у ребёнка.

До семи лет именно родители формируют привычки детей, объяснила она в беседе с радио Sputnik.

«В школьном возрасте приучить ребёнка к здоровому питанию будет тяжелее. Главное, ни в коем случае нельзя ни заставлять, ни обманывать, ни тем более приучать к чему-то, чего вы сами не делаете. Очень часто родители хотят, чтобы дети питались здоровой едой, а сами питаются, например, из-за своей занятости теми же пельменями, любыми продуктами глубокой переработки, потому что это можно быстро приготовить. Или родители покупают чипсы, а потом не понимают, как отучить от них ребёнка», — сказала Панова.

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