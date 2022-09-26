военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Нутрициолог Панова рассказала, что пищевые привычки у детей надо формировать до семи лет

Короткая ссылка
Нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова рассказала, как сформировать правильные пищевые привычки у ребёнка.
Нутрициолог Панова рассказала, что пищевые привычки у детей надо формировать до семи лет
  • Gettyimages.ru

До семи лет именно родители формируют привычки детей, объяснила она в беседе с радио Sputnik.

«В школьном возрасте приучить ребёнка к здоровому питанию будет тяжелее. Главное, ни в коем случае нельзя ни заставлять, ни обманывать, ни тем более приучать к чему-то, чего вы сами не делаете. Очень часто родители хотят, чтобы дети питались здоровой едой, а сами питаются, например, из-за своей занятости теми же пельменями, любыми продуктами глубокой переработки, потому что это можно быстро приготовить. Или родители покупают чипсы, а потом не понимают, как отучить от них ребёнка», — сказала Панова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU рассказал, что пиццу можно сделать полезнее, используя ржаную муку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить