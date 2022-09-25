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Москалькова призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсменов в субъектах оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан.
Москалькова призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан
  • РИА Новости

«Обратилась ко всем уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации с просьбой работать слаженно, оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких, незамедлительно сообщать мне о случаях, требующих моего вмешательства», — написала она в Telegram.

Она подчеркнула, что права мобилизованных и членов их семей должны неукоснительно соблюдаться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность, она не коснётся в том числе тех, кто не служил и не имеет военного опыта.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Об этом же сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, по его словам, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

Вместе с этим призывать будут категории россиян, которые необходимы для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.

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