Врач Потешкин рассказал, почему с приходом осени хочется вредной еды
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«Точного объяснения этому нет, однако наука предлагает несколько теорий. С точки зрения эволюции и выживания, в этот период нашим предкам было важно накапливать жир, больше спать, чтобы экономить энергию и пережить зиму и весну, если она будет холодной», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, есть и другое объяснение, психологическое: солнце влияет не только на витамин D, но и на настроение.
«Когда солнца меньше, то меньше и выработка серотонина. Если же хочется положительных эмоций, то самый простой способ получить их — сладкое», — пояснил Потешкин.
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