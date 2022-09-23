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Врач Потешкин рассказал, почему с приходом осени хочется вредной еды

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Юрий Потешкин, председатель Научного совета сети клиник «Атлас», кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог, рассказал, почему хочется вредную еду с приходом осени.
Врач Потешкин рассказал, почему с приходом осени хочется вредной еды
  • Gettyimages.ru

«Точного объяснения этому нет, однако наука предлагает несколько теорий. С точки зрения эволюции и выживания, в этот период нашим предкам было важно накапливать жир, больше спать, чтобы экономить энергию и пережить зиму и весну, если она будет холодной», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, есть и другое объяснение, психологическое: солнце влияет не только на витамин D, но и на настроение.

«Когда солнца меньше, то меньше и выработка серотонина. Если же хочется положительных эмоций, то самый простой способ получить их — сладкое», — пояснил Потешкин.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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