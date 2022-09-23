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Педиатр Писман рассказала о влиянии пандемии на иммунную систему детей

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Педиатр сети клиник «Семейная» Ирина Писман рассказала о влиянии пандемии на иммунную систему детей.
Педиатр Писман рассказала о влиянии пандемии на иммунную систему детей
  • Gettyimages.ru

«За два года пандемии и наша, и детская иммунная система ни в коем случае не разучилась работать, а вот иммунитет к определённым, часто встречающимся вирусам действительно ослаб, поэтому приходится ими переболевать по новой для освежения памяти системы», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важную роль играют разнообразное питание, прогулки, контакты с другими детьми, и тогда иммунитет наладит свою работу.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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