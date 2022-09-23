Диетолог Саволюк отметила пользу черешни для улучшения качества сна

Диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк рассказала, какие продукты улучшают качество сна.

Сон регулируется гормонами, в первую очередь мелатонином — без него полноценный ночной отдых невозможен, отметила она в беседе с «Москвой 24».

В готовом виде этого вещества много в вишне и черешне.

На обед, по словам врача, лучше выбрать продукты, богатые триптофаном — из этой аминокислоты мелатонин способен синтезироваться в организме.

«Много триптофана содержится в мясе, особенно индейки и курицы, в кисломолочных продуктах, яйцах, бобовых, орехах, бананах и овсянке», — подчеркнула Саволюк.

Ранее профессор Екатерина Кривцова, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», в беседе с URA.RU рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ.