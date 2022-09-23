военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Саволюк отметила пользу черешни для улучшения качества сна

Короткая ссылка
Диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк рассказала, какие продукты улучшают качество сна.
Диетолог Саволюк отметила пользу черешни для улучшения качества сна
  • РИА Новости

 Сон регулируется гормонами, в первую очередь мелатонином — без него полноценный ночной отдых невозможен, отметила она в беседе с «Москвой 24».

В готовом виде этого вещества много в вишне и черешне.

На обед, по словам врача, лучше выбрать продукты, богатые триптофаном — из этой аминокислоты мелатонин способен синтезироваться в организме.

«Много триптофана содержится в мясе, особенно индейки и курицы, в кисломолочных продуктах, яйцах, бобовых, орехах, бананах и овсянке», — подчеркнула Саволюк.

Ранее профессор Екатерина Кривцова, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», в беседе с URA.RU рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить