Врач Павличенко в качестве самых полезных осенних плодов назвала гранат и клюкву
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В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что гранат содержит витамин К, участвующий в кроветворении: в народной медицине гранат применялся для лечения анемии. Также этот плод — источник витамина С, фолиевой кислоты, калия и меди.
Ягодой осеннего сезона Павличенко назвала клюкву, стакан которой содержит четверть дневной нормы витамина С, витамины А, Е и К, а также калий, железо и марганец.
Самым полезным осенним овощем, по мнению Павличенко, является тыква. Как считает врач, этот плод играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, способствует снижению уровня холестерина.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU объяснила пользу цельных овощей по сравнению с салатами.