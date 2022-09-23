Врач Павличенко в качестве самых полезных осенних плодов назвала гранат и клюкву

Кандидат медицинских наук Светлана Павличенко, исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», рассказала о пользе клюквы, граната и тыквы в осенний период.

В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что гранат содержит витамин К, участвующий в кроветворении: в народной медицине гранат применялся для лечения анемии. Также этот плод — источник витамина С, фолиевой кислоты, калия и меди.

Ягодой осеннего сезона Павличенко назвала клюкву, стакан которой содержит четверть дневной нормы витамина С, витамины А, Е и К, а также калий, железо и марганец.

Самым полезным осенним овощем, по мнению Павличенко, является тыква. Как считает врач, этот плод играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, способствует снижению уровня холестерина.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU объяснила пользу цельных овощей по сравнению с салатами.