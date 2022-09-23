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Диетолог Мойсенко дала совет съедать не более двух-трёх плодов инжира в день

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Врач-диетолог к. м. н. Римма Мойсенко предупредила о риске из-за переедания инжира.
Диетолог Мойсенко дала совет съедать не более двух-трёх плодов инжира в день
  • Gettyimages.ru

Несмотря на полезные свойства инжира, его не рекомендуется есть каждый день, отметила диетолог в интервью радио Sputnik.

«Если мы будем три дня подряд есть инжир, иммунная система может считать информацию о белке и жирах, которые в нём содержатся, и отреагировать на них как на угрозу. Начнётся противодействие. Иммунная система начнёт вырабатывать антитела к инжиру, и он станет непереносимым для организма, а значит, не будет перевариваться и в итоге будет перегружать желудочно-кишечный тракт», — пояснила Мойсенко.

Она посоветовала съедать не более трёх плодов инжира в день или через день. По её словам, можно также есть плоды два дня подряд, а затем на два дня делать перерыв.

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