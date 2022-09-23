военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Тихомирова рассказала, что полезный перекус должен состоять из фруктов и ягод

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова рассказала, из каких продуктов должен состоять полезный перекус.
Диетолог Тихомирова рассказала, что полезный перекус должен состоять из фруктов и ягод
  • РИА Новости

«Если человеку комфортно держать пищевую паузу между завтраком и обедом или между обедом и ужином, то перекус не нужен. Он необходим в том случае, если присутствует значительное чувство голода. И тогда перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдёт классика жанра: один фрукт или ягоды массой 200 г, 20—30 г орехов, 40 г хлеба. Это может быть и какой-то шоколад — 20—25 г, а то и 30», — объяснила Тихомирова в разговоре с URA.RU.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить