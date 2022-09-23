Диетолог Тихомирова рассказала, что полезный перекус должен состоять из фруктов и ягод

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова рассказала, из каких продуктов должен состоять полезный перекус.

«Если человеку комфортно держать пищевую паузу между завтраком и обедом или между обедом и ужином, то перекус не нужен. Он необходим в том случае, если присутствует значительное чувство голода. И тогда перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдёт классика жанра: один фрукт или ягоды массой 200 г, 20—30 г орехов, 40 г хлеба. Это может быть и какой-то шоколад — 20—25 г, а то и 30», — объяснила Тихомирова в разговоре с URA.RU.

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