Названы регионы России с самой высокой и низкой средней зарплатой

Самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована на Чукотке — 139 тыс. рублей. С данными Росстата за июнь 2022 года ознакомился RT.

В пятёрку регионов с самыми высокими зарплатами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 135,8 тыс., Камчатка — 127,2 тыс., Ненецкий автономный округ (НАО) — 123,7 тыс. и Москва — 123,7 тыс.

Меньше всего получают в Чечне — 34,1 тыс., Ингушетии — 34,8 тыс., Карачаево-Черкесии — 39 тыс., Кабардино-Балкарии — 39,1 тыс. и Ивановской области — 39,4 тыс.

По сравнению с июнем прошлого года средняя зарплата в России выросла почти на 8 тыс. рублей (было 58,7 тыс., сейчас — 66,6 тыс.).

По словам директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, такие результаты можно назвать «абсолютно традиционным соотношением».

Эксперт отметил, что Чукотка практически всегда занимала первое место по размеру средней зарплаты среди других регионов России.

«Ямал в принципе тоже всегда находился в этих же пределах. На первых местах всегда находятся те регионы, которые занимаются добычей нефти, газа, золота, алмазов», — объяснил специалист.

При этом, как подчеркнул экономист, такие регионы, как Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, всегда располагались внизу рейтинга. Это, по его мнению, связано прежде всего с высоким уровнем безработицы.

Ранее, согласно данным опроса, 83% россиян признались, что испытывали трудности с поиском новой работы.