Врач Хухрев назвал слабость после ОРВИ нормальной реакцией иммунитета

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что слабость, которую человек может испытывать после вирусного заболевания, как правило, является реакцией иммунной системы на инфекцию.

«После болезни ресурсы организма ограничены, поэтому может ощущаться усталость и слабость. Если подстёгивать себя с помощью кофе и энергетиков, то большого прироста сил получить не удастся, поскольку энергия не берётся из воздуха», — пояснил врач в интервью радио Sputnik.

«Вирусная слабость» пройдёт сама собой, однако скорость выздоровления может быть разной, в зависимости от перенесённого заболевания, отметил Хухрев.

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