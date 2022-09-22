Врач Хухрев назвал слабость после ОРВИ нормальной реакцией иммунитета
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«После болезни ресурсы организма ограничены, поэтому может ощущаться усталость и слабость. Если подстёгивать себя с помощью кофе и энергетиков, то большого прироста сил получить не удастся, поскольку энергия не берётся из воздуха», — пояснил врач в интервью радио Sputnik.
«Вирусная слабость» пройдёт сама собой, однако скорость выздоровления может быть разной, в зависимости от перенесённого заболевания, отметил Хухрев.
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