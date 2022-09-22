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Диетолог Калинчев посоветовал покупать мясо в магазинах из-за контроля качества

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщил, что мясные продукты безопаснее покупать в сетевых магазинах, где лучше условия хранения.
Диетолог Калинчев посоветовал покупать мясо в магазинах из-за контроля качества

    «Я рекомендую покупать мясные продукты в крупных сетевых магазинах. Там лучше контроль качества. И крайне маловероятно купить опасное для здоровья мясо. С кисломолочными продуктами меньше риска. А овощи и фрукты можно покупать вообще практически где угодно», — сказал Калинчев в разговоре с URA.RU.

    Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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