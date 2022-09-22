Диетолог Калинчев посоветовал покупать мясо в магазинах из-за контроля качества
«Я рекомендую покупать мясные продукты в крупных сетевых магазинах. Там лучше контроль качества. И крайне маловероятно купить опасное для здоровья мясо. С кисломолочными продуктами меньше риска. А овощи и фрукты можно покупать вообще практически где угодно», — сказал Калинчев в разговоре с URA.RU.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.