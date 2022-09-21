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Кардиолог Кондрахин назвал продукты, способные повысить артериальное давление

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Врач-кардиолог Андрей Кондрахин назвал продукты и напитки, способные повысить артериальное давление.
Кардиолог Кондрахин назвал продукты, способные повысить артериальное давление
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что это всё, что содержит поваренную соль, в том числе консервы, солёная рыба, фастфуд.

«Иногда в такой пище бывает глутамат натрия, который тоже повышает давление. Поэтому весь фастфуд по большому счёту — соль», — отметил врач.

По его словам, из напитков давление могут повысить кофе, чай, алкоголь.

«Если кофе пить с молоком, то он окажет меньшее влияние на давление, но будет при этом более калорийным. Такой же схемы можно придерживаться с чаем, но пить его не больше одной чашки в сутки», — заключил врач.

Ранее член Российского общества сомнологов терапевт София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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