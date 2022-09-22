Врач рассказал о важности витаминов С, А и В12 для иммунитета осенью

Для поддержания иммунитета и защиты от вирусов в осенний период важно разнообразить питание, добавив туда источники витаминов С, А и В12. Об этом в беседе с RT рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет») кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков.

«Для того чтобы защититься от инфекций передающихся воздушно-капельным путём, необходимо укреплять иммунную систему. Во-первых, необходимо правильно питаться. Люди, которые питаются преимущественно макаронами, хлебом и мясом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счёт нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах», — отметил эксперт.

Чудаков отметил, что ключевым витамином является витамин С, хорошим источником которого является чёрная смородина. Он имеет особое противовирусное действие.

Кроме того, как он уточнил, для укрепления иммунитета необходимы витамин А, содержащийся в облепихе, В12, цинк и селен. По мере завершения сезона фруктов и овощей, по словам эксперта, можно добавлять в рацион замороженные продукты, которые по своим полезным свойствам не уступают свежим.

«В среднем суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 мг в сутки. Его можно употреблять в виде добавок или получать из ягод и цитрусовых. Скоро будут мандарины. Это хороший источник витамина С, но его там в четыре раза меньше, чем в черной смородине. Когда погода станет совсем холодная, можно курсом по семь — десять дней пропить эхинацею. Она поднимает активность иммунных клеток», — добавил Чудаков.

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