Иммунодиетолог Шутова рассказала о причинах переедания в холодное время года

Иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова рассказала о причинах переедания в холодное время года.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что зимой аппетит повышается, поскольку древним людям нужно было больше энергии, чтобы согреться. Сейчас в этом необходимости нет, но у современных людей такая привычка осталась.

«Поэтому крайне важен контроль за тарелкой и тёплая одежда, которая не позволит температуре тела значительно опуститься», — пояснила Шутова.

Ещё одним фактором она назвала то, что световой день становится короче.

«Это непременно сказывается на нашем уровне витамина D. Низкий уровень витамина D ассоциирован с нестабильным настроением, эмоциональными перееданиями и, как следствие, набором веса», — сказала Шутова.

Кроме того, напомнила эксперт, в холодное время года люди начинают употреблять меньше воды, что может отразиться на состоянии организма. Также падает физическая активность.

«Обязательно завтракайте полноценно, не на бегу. Режим питания должен быть трёхразовым с возможным одним перекусом (строго не углеводным). Между приёмами пищи пьём тёплую воду или травяные сборы», — заключила Шутова.

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