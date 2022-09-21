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Курская область начинает выполнять поставленные задачи по частичной мобилизации

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Курская область сейчас же начнёт выполнять поставленные президентом задачи по частичной мобилизации, принятые решения назрели, заявил губернатор Роман Старовойт.
Курская область начинает выполнять поставленные задачи по частичной мобилизации
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Ни для кого не секрет, что постоянные обстрелы приграничных районов Курской области — это акты агрессии неонацистского украинского режима, поэтому мы обязаны сплотиться, с тем чтобы защитить нашу страну, защитить наше право на самоопределение», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Мобилизованные пройдут дополнительную подготовку. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тыс. резервистов.

Частичная мобилизация при этом не затронет военнослужащих срочной службы, а также студентов вузов. 

Речь идёт о тех, «кто отслужил, имеет военно-учётную специальность» и боевой опыт, отметил Шойгу.

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