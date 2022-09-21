Курская область начинает выполнять поставленные задачи по частичной мобилизации

Курская область сейчас же начнёт выполнять поставленные президентом задачи по частичной мобилизации, принятые решения назрели, заявил губернатор Роман Старовойт.

«Ни для кого не секрет, что постоянные обстрелы приграничных районов Курской области — это акты агрессии неонацистского украинского режима, поэтому мы обязаны сплотиться, с тем чтобы защитить нашу страну, защитить наше право на самоопределение», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Мобилизованные пройдут дополнительную подготовку. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тыс. резервистов.

Частичная мобилизация при этом не затронет военнослужащих срочной службы, а также студентов вузов.

Речь идёт о тех, «кто отслужил, имеет военно-учётную специальность» и боевой опыт, отметил Шойгу.