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Диетолог Тихомирова высказалась о пользе молока для взрослых

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Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова высказалась о пользе молока для взрослых.
Диетолог Тихомирова высказалась о пользе молока для взрослых
  • Gettyimages.ru
  • © Bellurget Jean Louis

«Все существующие мнения о том, что взрослым людям не рекомендуется пить молоко вообще, лишены каких-либо оснований. Молоко — это идеальный продукт, в котором содержится молочный углевод, полезный молочный легкоусвояемый жир и полезный белок, которые являются идеальным и безопасным питанием для взрослого организма», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если взрослый человек нормально переносит молоко, то можно не бояться пить его постоянно.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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