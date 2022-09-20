Диетолог Тихомирова высказалась о пользе молока для взрослых

Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова высказалась о пользе молока для взрослых.

«Все существующие мнения о том, что взрослым людям не рекомендуется пить молоко вообще, лишены каких-либо оснований. Молоко — это идеальный продукт, в котором содержится молочный углевод, полезный молочный легкоусвояемый жир и полезный белок, которые являются идеальным и безопасным питанием для взрослого организма», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если взрослый человек нормально переносит молоко, то можно не бояться пить его постоянно.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.