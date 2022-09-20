В Татарстане подтвердили 978 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 978 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 118 жителей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 172 464. Вылечился 162 691 человек, в том числе 1036 за минувшие 24 часа.

Тем временем в управлении Роспотребнадзора по Башкирии заявили о росте заболеваемости ОРВИ в регионе, передаёт mkset.ru. Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в республике в конце августа.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.