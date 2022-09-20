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Собянин заявил, что Москва поможет Минобороны в оформлении иностранцев на службу в ВС

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в столичном миграционном центре «Сахарово» инфраструктуры для содействия Минобороны России по организации поступления на военную службу иностранцев.
Собянин заявил, что Москва поможет Минобороны в оформлении иностранцев на службу в ВС
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Philippov

Он напомнил, что Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства, в соответствии с которым иностранные граждане, которые заключили годовой контракт на военную службу в ВС России, смогут получить паспорт без длительного ожидания и бюрократических преград.

«В самое ближайшее время правительство Москвы развернёт в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — написал Собянин в своём блоге.

Ранее стало известно, что в Минреинтеграции Украины сообщили о разработке законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к совершению таких действий.

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

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