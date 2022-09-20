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Кардиолог Соколов рассказал, что каши быстрого приготовления вредны для сердца

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов рассказал, что каши быстрого приготовления наносят вред сердцу.
Кардиолог Соколов рассказал, что каши быстрого приготовления вредны для сердца
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

«Измельчённые крупы быстрее перевариваются и несут только лёгкие углеводы, что быстро приводит к чувству голода и приобретению лишних калорий. Клетчатки в таких смесях минимальное количество, что неблагоприятно сказывается на процессе пищеварения. При регулярном использовании быстрорастворимых каш могут возникнуть нарушения метаболизма», — отметил врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Соколов подчеркнул, что для сердечно-сосудистой системы полезны лишь продукты из цельных зёрен — они выводят из организма холестерин и защищают сердце.

Ранее врач-терапевт, к. м. н., профессор, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ.

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