Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа

Академик РАН, врач Геннадий Онищенко развеял три главных мифа о прививках против гриппа.

Его экспертное мнение публикует ФАН.

Прежде всего Онищенко объяснил, что в мире создана глобальная сеть контроля и выделения новых штаммов гриппа. Международные лаборатории из актуальных штаммов создают вакцинные, затем сертифицируют их. Стоит задача привить не менее 70 млн жителей России, чтобы создать вакцинный популяционный иммунитет, отметил врач.

По его словам, после вакцинации нельзя заболеть гриппом. Может быть лишь незначительная температурная реакция, поскольку в организм вводится чужой белок.

Распространено мнение, что побочные эффекты от прививки хуже самого заболевания. Вакцинация считается в медицине серьёзной иммунно-биологической операцией, поэтому главный принцип вакцинации — это назначение врача, резюмировал Онищенко.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.