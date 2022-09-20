военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кардиолог Романенко рассказала о пользе кураги и орехов для сердца

Короткая ссылка
Врач-кардиолог, терапевт, к. м. н. Татьяна Романенко отметила пользу кураги и орехов для сердечно-сосудистой системы.
Кардиолог Романенко рассказала о пользе кураги и орехов для сердца
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Одна из причин учащённого сердцебиения или возникновения аритмии, которые очень опасны для здоровья, — это недостаток калия в организме, отметила Романенко в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, в 100 г кураги содержится 70% суточной нормы этого элемента.

Также врач отметила пользу миндаля как источника магния — микроэлемента, необходимого для сердечной мышцы.

Ежедневно человеку необходимо получать 300—400 мг магния, а в 100 г орехов содержится практически 60—70% его суточной нормы, подчеркнула врач.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить