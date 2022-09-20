Кардиолог Романенко рассказала о пользе кураги и орехов для сердца
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Одна из причин учащённого сердцебиения или возникновения аритмии, которые очень опасны для здоровья, — это недостаток калия в организме, отметила Романенко в разговоре с «Москвой 24».
По её словам, в 100 г кураги содержится 70% суточной нормы этого элемента.
Также врач отметила пользу миндаля как источника магния — микроэлемента, необходимого для сердечной мышцы.
Ежедневно человеку необходимо получать 300—400 мг магния, а в 100 г орехов содержится практически 60—70% его суточной нормы, подчеркнула врач.
Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.