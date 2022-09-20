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Педиатр Сайфулина отметила связь между сокращением светового дня и иммунитетом

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Врач-педиатр высшей категории АО «Медицина», член Союза педиатров России Марьям Сайфулина рассказала, почему осенью у людей снижается иммунитет и они чаще болеют.
Педиатр Сайфулина отметила связь между сокращением светового дня и иммунитетом
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Hopefitch

«В этот период возникает осенняя хандра, которая часто является причиной многих заболеваний, и простудных в том числе. Осенью сокращается световой день, заметно холодает, люди начинают меньше двигаться, возникает гиподинамия, увеличивается стрессовая нагрузка на организм», — перечислила Сайфулина в разговоре с РИАМО.

Также она отметила, что осенью сокращается продолжительность солнечного дня и, соответственно, снижается выработка витамина D в организме.

Недосыпание и недостаточное потребление воды также ведут к снижению иммунитета, заключила врач.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог «Инвитро-Урал» Софья Маликова в разговоре с URA.RU рассказала, что осенняя хандра может являться причиной болей и спазмов в кишечнике.

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