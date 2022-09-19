Врач Эдигер посоветовал заболевшим COVID-19 вовремя обращаться за помощью

Врач Александр Эдигер посоветовал заболевшим COVID-19 вовремя обращаться за помощью.

«У многих, кроме типичных для прежних штаммов COVID поражений лёгких, нервной и сердечно-сосудистой систем, в процесс вовлечены желудочно-кишечный тракт и почки», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, главная рекомендация — тщательно следить за общим состоянием. Прежде всего должны насторожить высокая температура и длительное расстройство желудка.

Со своей стороны, врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU отметил, что некоторые переболевшие коронавирусом, например, в 2020 году, до сих пор чувствуют последствия COVID-19.

«Ко мне обращаются даже те, кто переболел в 2020 году. Пациентов, которые страдают от постковидного состояния, много, но основная масса отклонений в пределах терпимого. Люди или не обращают на это внимания, или адаптировались, живут и не обращаются за медицинской помощью», — сообщил эксперт.

Он добавил, что есть и более серьёзные отклонения, приводящие к снижению умственной и физической работоспособности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре.