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Диетолог Ивашкевич посоветовала отказаться от комплексного обеда при невысокой физической активности

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Психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич посоветовала отказаться от комплексного обеда при невысокой физической активности.
Диетолог Ивашкевич посоветовала отказаться от комплексного обеда при невысокой физической активности
  • Gettyimages.ru

«Сейчас, в силу того, что мы мало двигаемся, работа сидячая, у нас нет физически тяжёлого труда, мы не нахаживаем хотя бы норму шагов в районе 7000 в сутки, избыток калорий для нас вреден. И комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один приём пищи», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, не всегда в состав обеда должен входить суп. Как считает Ивашкевич, иногда сочетание супа и второго блюда — это слишком много.

«Есть старая детская привычка, что обед должен быть с супом. Но любой наваристый суп содержит те же самые углеводы, это могут быть макароны, рис, картофель, что-то белковое, это может быть курица, рыба, иногда сыр или яйцо. Поэтому можно ограничиться салатом, супом и, если хочется, десертом. Или просто полноценным салатом и супом. Или салатом и вторым», — пояснила эксперт.

Со своей стороны, бренд-шеф ресторанов «Ёрш» Алексей Разбоев в беседе с Life.ru посоветовал отказаться от ряда снеков во время вечернего отдыха у телевизора.

В список вошли сырные палочки, которые содержат много насыщенных жиров.

Также рекомендуется отказаться от луковых колец, особенно в паре с сырным соусом.

«К сожалению, такое сочетание не принесёт никакой пользы вашему организму из-за повышенного содержания холестерина и быстрых углеводов», — пояснил Разбоев.

Он добавил, что ещё одно вредное блюдо — куриные крылья во фритюре.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе острых продуктов.

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