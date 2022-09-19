Диетолог Ивашкевич посоветовала отказаться от комплексного обеда при невысокой физической активности

Психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич посоветовала отказаться от комплексного обеда при невысокой физической активности.

«Сейчас, в силу того, что мы мало двигаемся, работа сидячая, у нас нет физически тяжёлого труда, мы не нахаживаем хотя бы норму шагов в районе 7000 в сутки, избыток калорий для нас вреден. И комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один приём пищи», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, не всегда в состав обеда должен входить суп. Как считает Ивашкевич, иногда сочетание супа и второго блюда — это слишком много.

«Есть старая детская привычка, что обед должен быть с супом. Но любой наваристый суп содержит те же самые углеводы, это могут быть макароны, рис, картофель, что-то белковое, это может быть курица, рыба, иногда сыр или яйцо. Поэтому можно ограничиться салатом, супом и, если хочется, десертом. Или просто полноценным салатом и супом. Или салатом и вторым», — пояснила эксперт.

Со своей стороны, бренд-шеф ресторанов «Ёрш» Алексей Разбоев в беседе с Life.ru посоветовал отказаться от ряда снеков во время вечернего отдыха у телевизора.

В список вошли сырные палочки, которые содержат много насыщенных жиров.

Также рекомендуется отказаться от луковых колец, особенно в паре с сырным соусом.

«К сожалению, такое сочетание не принесёт никакой пользы вашему организму из-за повышенного содержания холестерина и быстрых углеводов», — пояснил Разбоев.

Он добавил, что ещё одно вредное блюдо — куриные крылья во фритюре.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе острых продуктов.