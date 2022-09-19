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Диетолог Арзамасцев отметил пользу острых продуктов для роста метаболизма

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Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе острых продуктов.
Диетолог Арзамасцев отметил пользу острых продуктов для роста метаболизма
  • Gettyimages.ru

Так как острое раздражает желудочно-кишечный тракт, оно увеличивает сокращение мышечной ткани в кишечнике, что способствует увеличению метаболических процессов, рассказал специалист в разговоре с URA.RU.

«При сокращении будет затрачиваться энергия, и метаболизм будет расти. В этом случае улучшается перистальтика кишечника, выводятся вредные токсические элементы. Минус в том, что у некоторых людей это может вызывать более сильный голод. Если у человека на фоне острых продуктов аппетит проявляется сильнее, то лучше их количество сократить», — отметил Арзамасцев.

По его словам, такая пища может выступать и как обеззараживающее средство.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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