Диетолог Арзамасцев отметил пользу острых продуктов для роста метаболизма

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе острых продуктов.

Так как острое раздражает желудочно-кишечный тракт, оно увеличивает сокращение мышечной ткани в кишечнике, что способствует увеличению метаболических процессов, рассказал специалист в разговоре с URA.RU.

«При сокращении будет затрачиваться энергия, и метаболизм будет расти. В этом случае улучшается перистальтика кишечника, выводятся вредные токсические элементы. Минус в том, что у некоторых людей это может вызывать более сильный голод. Если у человека на фоне острых продуктов аппетит проявляется сильнее, то лучше их количество сократить», — отметил Арзамасцев.

По его словам, такая пища может выступать и как обеззараживающее средство.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.