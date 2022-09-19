Диетолог Соломатина отметила пользу яблок при отёчности

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что яблоки помогают избавиться от отёков за счёт высокого содержания в них калия.

«Яблоко богато калием. Печёное яблоко за счёт того, что концентрация жидкости уходит, очень богато калием. Сам калий необходим для выведения жидкостей из организма, поэтому для человека, склонного к отёкам, яблоко будет очень полезно. Также калий благотворно влияет на сердце, он необходим для поддержания нашей сердечно-сосудистой системы в надлежащем состоянии», — объяснила Соломатина в разговоре с URA.RU.

По словам диетолога, яблоки также способствуют очищению ЖКТ от токсинов.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.