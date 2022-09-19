военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Соломатина отметила пользу яблок при отёчности

Короткая ссылка
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что яблоки помогают избавиться от отёков за счёт высокого содержания в них калия.
Диетолог Соломатина отметила пользу яблок при отёчности
  • Gettyimages.ru

«Яблоко богато калием. Печёное яблоко за счёт того, что концентрация жидкости уходит, очень богато калием. Сам калий необходим для выведения жидкостей из организма, поэтому для человека, склонного к отёкам, яблоко будет очень полезно. Также калий благотворно влияет на сердце, он необходим для поддержания нашей сердечно-сосудистой системы в надлежащем состоянии», — объяснила Соломатина в разговоре с URA.RU.

По словам диетолога, яблоки также способствуют очищению ЖКТ от токсинов.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить