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Диетолог Плотникова рассказала о свойстве бананов повышать иммунитет

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Нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова рассказала, что бананы улучшают память и повышают иммунитет.
Диетолог Плотникова рассказала о свойстве бананов повышать иммунитет
  • Gettyimages.ru

В бананах содержится много полезных веществ, они насыщены витаминами группы В и С и другими важными микроэлементами, рассказала она в беседе с URA.RU.

«Кроме того, ещё целый витаминно-минеральный комплекс, за счёт которого повышается иммунитет, быстро исчезает голод и выводятся из организма продукты распада алкоголя. Также нормализуется функционирование сердечно-сосудистой системы, улучшается память и работоспособность. Триптофан в составе помогает уснуть. Благодаря бананам восполняется электролитный баланс в случае диареи, уничтожаются бактерии, изъязвляющие слизистую желудка», — отметила Плотникова.

По её словам, их также стоит употреблять в качестве профилактики гипертонического криза.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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