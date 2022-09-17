Эксперт Азатьян рассказал, в каких случаях нужно заменить зубную пломбу

Эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал, в каких случаях нужно заменить зубную пломбу.

«Если нет повреждений и явных болевых ощущений в зубе, то есть внешне пломба может вполне себе выглядеть целой, но есть определённый ряд признаков того, что всё-таки нужно сделать «ремонт»: если пломба стоит более трёх лет, тёмный цвет пломбы, тёмная полоска на краю пломбы, чувствуется разъединение между зубом и пломбой, шершавость пломбы», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Эксперт отметил, что ещё одна возможная причина обратиться к стоматологу — неправильная усадка композитного материала пломбы.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.