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Диетолог Русакова объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами.
Диетолог Русакова объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами
  • Gettyimages.ru

«Полезнее для жевательного аппарата, для сжигания калорий, притока крови, для чувства насыщения, если вы будете самостоятельно откусывать и пережёвывать цельные овощи или фрукты, не готовя салат», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, если при приготовлении салата происходит контакт с железными элементами, например с тёркой или кухонным комбайном, то процессы окисления идут быстрее.

«Правда, если вы съедите этот салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если будете его хранить долго, то часть витаминов будет потеряна», — уточнила Русакова.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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