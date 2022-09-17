Диетолог Русакова объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами
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«Полезнее для жевательного аппарата, для сжигания калорий, притока крови, для чувства насыщения, если вы будете самостоятельно откусывать и пережёвывать цельные овощи или фрукты, не готовя салат», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, если при приготовлении салата происходит контакт с железными элементами, например с тёркой или кухонным комбайном, то процессы окисления идут быстрее.
«Правда, если вы съедите этот салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если будете его хранить долго, то часть витаминов будет потеряна», — уточнила Русакова.
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