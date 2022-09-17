военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Томской области подтвердили 385 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Томской области подтвердили 385 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 411 человек.
В Томской области подтвердили 385 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 46 жителей региона.

Тем временем в Свердловской области выявили 1624 случая коронавируса за сутки, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Вылечились 1149 человек. Общее число заболевших в регионе достигло 496,4 тыс.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить