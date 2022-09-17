В Томской области подтвердили 385 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области подтвердили 385 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 411 человек.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 46 жителей региона.

Тем временем в Свердловской области выявили 1624 случая коронавируса за сутки, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Вылечились 1149 человек. Общее число заболевших в регионе достигло 496,4 тыс.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.