Иммунолог Крючков рассказал, что у 10% людей не вырабатывается иммунитет против COVID-19

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.

«Это обычные люди, просто с такой реакцией иммунитета. Это не больные с каким-то тяжёлым заболеванием. Так реагирует их иммунная система на данный тип антигенов — эффективного антительного ответа не вырабатывается. Насколько остаточный клеточный иммунитет работает, сложно узнать. Возможно, работает, но этого недостаточно для полноценной защиты. Таких людей немало, в районе 10%», — отметил Крючков в разговоре с URA.RU.

Специалист подчеркнул, что такие люди могут практически сразу заболеть во второй раз.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.