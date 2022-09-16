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Иммунолог Крючков рассказал, что у 10% людей не вырабатывается иммунитет против COVID-19

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Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.
Иммунолог Крючков рассказал, что у 10% людей не вырабатывается иммунитет против COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

«Это обычные люди, просто с такой реакцией иммунитета. Это не больные с каким-то тяжёлым заболеванием. Так реагирует их иммунная система на данный тип антигенов — эффективного антительного ответа не вырабатывается. Насколько остаточный клеточный иммунитет работает, сложно узнать. Возможно, работает, но этого недостаточно для полноценной защиты. Таких людей немало, в районе 10%», — отметил Крючков в разговоре с URA.RU.

Специалист подчеркнул, что такие люди могут практически сразу заболеть во второй раз.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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