Диетолог Соломатина рассказала о рационе питания для поддержания иммунитета

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о рационе питания для поддержания иммунитета.

«В осенний период особенно важно то, что мы едим, так как нашему организму нужно не только иметь силы, чтобы бороться с вирусом, но и противостоять холоду. А значит, нужна калорийная еда, но не какой-нибудь фастфуд, а то, что будет долго сжигаться и снабжать нас теплом. Прежде всего, это белки: мясо, рыба», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, не стоит отказываться от фруктов, овощей и ягод. Кроме того, необходимо тёплое питьё.

«Большим источником необходимого нам витамина С является не лимон, не цитрусовые, как многие думают, а чёрная смородина, болгарский перец, которого сейчас полно, отвар шиповника и квашеная капуста, которая, к слову, содержит в себе очень много полезных веществ (клетчатку, витамин С, пробиотики, янтарную и тартроновую кислоты)», — напомнила Соломатина.

Она также рекомендует употреблять молочные продукты и жёлто-оранжевые продукты (в том числе тыкву и морковь).

«Несмотря на то, что летом было много солнца, нам всё равно нужен ещё и витамин D, который есть в желтках, жирной рыбе (скумбрия, минтай, селёдка, сардины), а также в печени трески (нескольких баночек в неделю достаточно для целой семьи). Ну и не стоит забывать про цинк, он есть в печени, мясе, морепродуктах, тыквенных семечках», — добавила эксперт.

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