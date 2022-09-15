военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Соломатина рассказала о рационе питания для поддержания иммунитета

Короткая ссылка
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о рационе питания для поддержания иммунитета.
Диетолог Соломатина рассказала о рационе питания для поддержания иммунитета
  • Gettyimages.ru

«В осенний период особенно важно то, что мы едим, так как нашему организму нужно не только иметь силы, чтобы бороться с вирусом, но и противостоять холоду. А значит, нужна калорийная еда, но не какой-нибудь фастфуд, а то, что будет долго сжигаться и снабжать нас теплом. Прежде всего, это белки: мясо, рыба», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, не стоит отказываться от фруктов, овощей и ягод. Кроме того, необходимо тёплое питьё.

«Большим источником необходимого нам витамина С является не лимон, не цитрусовые, как многие думают, а чёрная смородина, болгарский перец, которого сейчас полно, отвар шиповника и квашеная капуста, которая, к слову, содержит в себе очень много полезных веществ (клетчатку, витамин С, пробиотики, янтарную и тартроновую кислоты)», — напомнила Соломатина.

Она также рекомендует употреблять молочные продукты и жёлто-оранжевые продукты (в том числе тыкву и морковь).

«Несмотря на то, что летом было много солнца, нам всё равно нужен ещё и витамин D, который есть в желтках, жирной рыбе (скумбрия, минтай, селёдка, сардины), а также в печени трески (нескольких баночек в неделю достаточно для целой семьи). Ну и не стоит забывать про цинк, он есть в печени, мясе, морепродуктах, тыквенных семечках», — добавила эксперт.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить