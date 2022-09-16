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Врач Чудаков посоветовал проверять на свёртываемость кровь после коронавируса

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RT
Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал в беседе с RT о важности два раза в год проверять кровь на свёртываемость, так как повышенное тромбообразование может стать причиной осложнений, возникающих из-за коронавируса.
Врач Чудаков посоветовал проверять на свёртываемость кровь после коронавируса
  • РИА Новости

«Коронавирус имеет выраженное влияние на свёртываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов», — рассказал эксперт.

По словам Чудакова, мониторить свёртываемость крови стоит два раза в год, когда волны коронавируса становятся более ярко выраженными. Склонность к тромбообразованию может стать причиной осложнений, поэтому, если показатель выше нормы, следует обратиться к врачу, который выпишет необходимые лекарства.

При этом эксперт отметил, что в целом вирус становится менее опасным, но его заразность все ещё повышена.

«Особенностью нынешней волны является то, что вирус более контагиозный, но менее опасный. Конечно, это не отменяет возникновения осложнения вплоть до госпитализации. Однако ситуация, как в России, так и в мире говорит о том, что вредоносность вируса существенно уменьшилась», — добавил Чудаков.

Ранее ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, профессор Николай Малышев посоветовал проверять уровень сахара в крови тем, кто переболел COVID-19.

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